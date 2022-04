Kvaratskhelia al Napoli, Avv. Grassani: “Contratto? Ne parlerò quando si concretizzerà…”

Questa una delle domande a cui ha risposto il legale del Napoli Mattia Grassani nel corso del suo intervento radiofonico a Kiss Kiss Napoli

Se sto preparando il contratto di Kvaratskhelia? Questa una delle domande a cui ha risposto il legale del Napoli Mattia Grassani nel corso del suo intervento radiofonico a Kiss Kiss Napoli: “Ne parlerò quando si concretizzerà, per ora sono dietro le quinte. I tifosi gioiscano per questo risultato delle plusvalenze e portino pazienza per tutto il resto”.