Kvaratskhelia conquista la Georgia: è stato eletto miglior giocatore del campionato

È finalmente arrivato il momento del meritato riposto per Khvicha Kvaratskhelia, il giovane calciatore georgiano neo-acquisto del Napoli, che dopo aver estasiato in patria con la maglia della Dinamo Batumi può prendersi un periodo di sosta prima di affrontare il ritiro col Napoli. Per il 21enne sarà l'occasione per farsi notare su un palcoscenico di livello come quello del Maradona dopo aver conquistato tutti in Georgia.

Dopo aver rescisso il contratto col Rubin Kazan per le critiche e minacce indirizzate a lui e alla famiglia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, Kvaratskhelia ha fatto ritorno in Georgia dove con la Dinamo Batumi ha fatto brillare gli occhi d'emozione ai tifosi. Con otto gol in sole 11 presenze, il georgiano ha infatti strabiliato tanto da conquistare il premio di miglior calciatore della Lega Georgiana