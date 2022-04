Kvaratskhelia-Napoli, dalla Georgia: "Affare fatto, manca solo la firma"

Il Napoli è sempre più prossimo a definire l'affare Khvicha Kvaratskhelia. Nelle scorse ore a dare conferma del prossimo acquisto del talento georgiano è arrivata direttamente dalla Georgia attraverso un tweet del giornalista Lasha Kokiashvili, che segue da vicino la vicenda: "Khvicha Kvaratskhelia dall'FC Dinamo Batumi all'SSC Napoli, affare fatto. Manca solo la firma".

🚨 Khvicha Kvaratskhelia from FC Dinamo Batumi to S.S.C. Napoli (@sscnapoli) is DONE DEAL ✅



✍️ Only the signature is missing pic.twitter.com/dvXUEZn52I