"Kvaratskhelia stava per andare alla Juve", il retroscena che riaffiora  

Khvicha Kvaratskhelia affronterà la Juventus da avversario, domani sera, allo stadio Maradona, ma avrebbe potuto vivere questa sfida a maglie invertite da avversario del Napoli. Lo sanno bene a Torino dato che qualche anno fa fu proprio la Juventus a trattarlo sfiorando il suo acquisto. Lo rivelò a fine giugno il suo agente: "Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha sarebbe della Juventus". Solo per uno strano scherzo del destino, dunque, il georgiano non ha vestito la maglia bianconera. Lo ricorda l'edizione online del Corriere dello Sport.