Kvaratskhelia sul numero: "So che non posso prendere la 10, quindi ho due soluzioni"

Khvicha Kvaratskhelia, nuovo attaccante del Napoli, si è raccontato a pochi giorni dal suo arrivo in Italia: “Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui. Dopo quelle parole ho deciso di firmare per il Napoli” ha detto Khvicha in una intervista in Georgia con il noto insider Nobel Arustamyan. “Mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto per il grande salto. Il numero? Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona. Con chi vorrei giocare? Koulibaly è un gran calciatore. Il mio calciatore preferito è stato Giorgi Kinkladze, era un gran talento che il calcio georgiano non ha saputo sfruttare.