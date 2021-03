L'acquisto che il Napoli ha in mente è stato "disastroso"

"Disastrosi gli ingressi" titola TMW parlando di chi è entrato nel Sassuolo oggi contro il Torino. Tra questi c'era anche Jeremie Boga che non è al top della forma ma che in campo ha fatto poco rimediando un 5 così motivato: "Sbaglia tutto quello che può sbagliare, ingresso negativo". Stagione fino a questo momento deludente per l'esterno neroverde che tanto piace al Napoli e che la società azzurra continua a monitorare. Appena due gol in campionato e una serie di prestazioni non all'altezza dettate da positività e problemi fisici di varia natura. Forse anche le motivazioni hanno fatto il resto. In estate, Boga potrebbe partire e il Napoli continua a pensarci.