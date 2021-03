L'acquisto perfetto da fare adesso

C'è un calciatore seguito dal Napoli che può rappresentare tra pochi mesi una ghiotta opportunità di mercato: si tratta di Jeremie Boga. L'estate scorsa il Sassuolo ha rinunciato a cifre importanti per blindarlo ma nella prossima estate le cose cambieranno. Lui ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato e, soprattutto, è reduce da una stagione che fino a questo momento è stata deludente. Appena tre gol e soli due assist per l'esterno ex Chelsea, vittima del Covid a inizio anno e di una serie di infortuni che lo hanno penalizzato. Se il Napoli è ancora interessato a lui, questo può essere il momento perfetto per acquistarlo. Il prezzo è calato e forse c'è anche meno concorrenza. Ma le sue qualità sono sempre ben note.