L'addio a sorpresa che nessuno si aspettava

C'è un giocatore che, a quanto pare, non verrà riscattato dal Napoli. Non parliamo di Ndombele, che ha dimostrato poco ed era in prestito secco dal Tottenham, e neppure di Bereszynski, che tornerà alla Sampdoria, ma di Pierluigi Gollini. Poche presenze per lui ma tutte di qualità, sembrava quasi un lusso averlo come alternativa a Meret e il costo era accessibile per riscattarlo dall'Atalanta, circa 8 milioni, eppure il Napoli pare abbia idee diverse e, al momento, non è intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo. Nel caso, servirà comunque un altro portiere da sistemare alle spalle di Meret.