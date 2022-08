L'addio di Fabian può sbloccare le due operazioni che Spalletti attende

L'addio di Fabian potrebbe portare a due operazioni che Spalletti attende da un bel po'. La prima è quella per il portiere

25mln di euro per Fabian Ruiz. E' questa l'offerta del PSG per il centrocampista spagnolo: una cifra che in altri tempi il Napoli neanche avrebbe considerato, valutandolo più o meno il doppio, ma che De Laurentiis in queste ore accetterà senza pensarci un secondo tenendo conto della scadenza del contratto a giugno 2023 e la volontà ribadita per tutta l'estate di non rinnovare (ed attendere le big spagnole). Il club francese però ha convinto Fabian Ruiz con un lavoro sottotraccia e soprattutto circa 5mln di euro a stagione per 5 anni.

Si sblocca il mercato in entrata?

L'addio di Fabian potrebbe portare a due operazioni che Spalletti attende da un bel po'. La prima è quella per il portiere col PSG che potrebbe finalmente aprire al pagamento del maxi-ingaggio di Keylor Navas, in prestito biennale per poter sfruttare il decreto crescita (altrimenti in alternativa c'è Kepa del Chelsea), e la seconda è per l'ipotetico sostituto. Senza Fabian è probabile il 4-2-3-1 ed il ricavato potrebbe finire nel tesoretto per alzare l'offerta al Sassuolo per Giacomo Raspadori, il tassello per il cambio modulo, essendo capace di giocare con (ma anche al posto di) Osimhen. Bisogna però fare in fretta per completare il mosaico.