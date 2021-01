L'addio di Llorente dipende da un solo fattore

L'addio di Fernando Llorente dipende da un solo fattore: il recupero di Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il centravanti spagnolo sia al centro dell'interesse dell'Udinese: "Il club di Pozzo in questo momento è in vantaggio sulle altre squadre inetressate allo spagnolo, che piace anche a Benevento e alla stessa Juventus.

Come spiega il quotidiano, però, la cessione del centravanti è legata a doppio filo al ritorno in campo di Osimhen: Gattuso darà il via libero all'addio solo quando avrà pienamente recuperato il nigeriano.