L'affare sfumato: niente Ounahi e discorso mezzala rinviato all'estate

Nessun investimento in vista dell'estate. Come consuetudine, il Napoli nella finestra invernale ha provato ad anticipare delle operazioni per giugno

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net Nessun investimento in vista dell'estate. Come consuetudine, il Napoli nella finestra invernale ha provato ad anticipare delle operazioni per giugno, in modo da ottenere condizioni favorevoli evitando aste e bruciando la concorrenza. Non è andata così però per Azzedine Ounahi: la vetrina mondiale per il marocchino s'è rivelata più che altro un disturbo per Cristiano Giuntoli che seguiva da tempo il talento del classe 2000 ex Angers che alla fine è passato al Marsiglia (e ieri ha debuttato trovando anche un grande gol) che cercava un rinforzo dopo aver perso Ilic passato al Torino. E per l'eventuale sostituzione di Ndombele (difficile il riscatto) o Zielinski (lontano al momento il rinnovo), in casa Napoli se ne parlerà più avanti.