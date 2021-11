L'agente di Insigne è negli Stati Uniti: la verità sull'ipotesi MLS per Lorenzo

Vincenzo Pisacane è negli Stati Uniti per questioni lavorative, ma nulla di legato al futuro del suo assistito Lorenzo Insigne. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'ipotesi MLS prenderebbe quota soltanto nel caso in cui il capitano azzurro non rinnoverà col Napoli e non troverà soluzione gradita in Italia e in Europa.