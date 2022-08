L’Ajax fa muro ma rischia di perdere la sua stella: Antony vuole solo il Man United

Il Manchester United continua ad insistere per Antony.

L'Ajax starebbe rendendo delle cose difficili perché non vorrebbe negoziare la sua cessione (e ha rifiutato ben 90 milioni), ma il calciatore non è contento ed oggi ha ribadito al club olandese che vuole solo i Red Devils. Lo scrive Tuttomercatoweb.