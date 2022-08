L'Ajax sta per perdere la sua stella: Antony a un passo dal Man United per 100mln

Come riporta Sky Sports UK, i Red Devils sono molto vicini a un accordo con l'Ajax per l'esterno offensivo brasiliano

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stretta finale del Manchester United per Antony. Come riporta Sky Sports UK, i Red Devils sono molto vicini a un accordo con l'Ajax per l'esterno offensivo brasiliano con un esborso previsto intorno ai 100 milioni di euro, bonus compresi. Le prossime 24-48 ore - riporta l'emittente - saranno decisive, anche perché Antony non è stato convocato per l'ultima partita dei lancieri proprio perché al centro di questa trattativa di mercato.