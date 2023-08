L'Al Ahli spinge per Zielinski: sauditi fiduciosi di chiudere presto

Piotr Zielinski è sempre più tentato dall'offerta proveniente dall'Arabia Saudita. L'Al Ahli spinge per tentare di strappare il polacco al Napoli. Il club saudita è fiducioso di riuscire a chiudere a breve la trattiva e portare il centrocampista in Arabia. A riferirlo su Twitter, è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

