L'Al Nassr non ha ancora registrato Cristiano Ronaldo: il motivo

Quando rivedremo in campo Cristiano Ronaldo? Il fuoriclasse portoghese dovrà rimandare il suo esordio con l'Al Nassr a causa di una squalifica che la Federcalcio inglese gli ha imposto per la nota vicenda dello schiaffo al giovane tifoso dell'Everton. Due turni di sospensione che CR7 dovrà rispettare in Arabia Saudita, che però non sono il problema più grande: il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, infatti, non è ancora stato tesserato con il suo nuovo club perché è stato superato il numero massimo di calciatori stranieri in rosa. Sono infatti già otto, come ha confermato un dirigente all'AFP: "L'Al Nassr non l'ha ancora registrato perché non c'è posto disponibile per un nuovo giocatore straniero, Ci vorrà una cessione o una risoluzione".