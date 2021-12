L'allarme di Sky: serve un difensore, ma non c'è nulla di concreto per ora

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky:

“Bisogna coniugare a gennaio l’aspetto economico con quello tecnico. Oggi come oggi non ci sono squadre che possono fare mercato roboante, forse l’unica è la Fiorentina. Altre società che hanno denaro a disposizione per cambiare la squadra? Forse il Genoa. Le altre dovranno organizzarsi, magari anche tra loro con degli scambi o prendendo giocatori che non sono al centro dei progetti di altre squadre. Manolas il Napoli l’ha vissuto al contrario: ne trovasse uno come lui potrebbe essere un’opportunità. Oppure, come piccolo rischio, si può pensare di prendere un giovane al posto di prenderlo a giugno.

Il Napoli ha necessità di prendere il difensore ma noi oggi non abbiamo la percezione che stia per arrivare già qualcuno. Penso che il Napoli abbia bisogno di più tempo ma potrei sbagliarmi. Ora il Napoli non può più sbagliare perché ha perso troppi punti. Insigne al Toronto? L’offerta era faraonica, le intenzioni dei canadesi erano evidentemente straordinarie e Insigne avrebbe preso la cosa seriamente in considerazione. Se la situazione continua ad andare avanti è evidente che non siano arrivate offerte per Insigne, così come che quella del Napoli non è soddisfacente”.