L'altro contratto in scadenza che per ADL non è mai stato un problema

Oltre a quello di Insigne, in scadenza nel 2022, e a quelli prossimi di Hysaj e Maksimovic (2021), c'è un altro contratto in scadenza a giugno: è quello di Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea è arrivato in prestito secco per un anno e dunque tra poco tornerà alla base.

Il Napoli non ha mai considerato un suo acquisto a titolo definitivo per tre motivi: costa troppo, ha un ingaggio elevato e non ha reso secondo le aspettative. In realtà ci sarebbe anche un quarto motivo: l'addio di Gattuso. Il suo sponsor. Spalletti ha idee diverse per il centrocampo.