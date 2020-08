L'analisi di Tmw: "Cessioni K2 e Allan per il rinnovamento, ma in ritardo di un anno"

Ok il prezzo è giusto. Anche se nettamente più basso rispetto a quello di qualche anno fa. Dopo aver a lungo resistito nelle ultime stagioni, il Napoli è pronto a varare una vera rivoluzione, partendo da due cessioni eccellenti. Si aprono le porte della Premier League per Kalidou Koulibaly e Allan. Il difensore senegalese, infatti, è sempre più vicino al Manchester City di Pep Guardiola: l'affare dovrebbe chiudersi nelle prossime ore, per poco più di 70 milioni di euro. Affronterà come avversario il centrocampista brasiliano, per il quale i 100 milioni offerti dal Paris Saint-Germain qualche tempo fa sono soltanto un lontano ricordo: l'Everton di Carlo Ancelotti è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, a 35 milioni bonus compresi dovrebbe arrivare la fumata bianca. Smobilitazione? Non proprio, perché De Laurentiis, che si è già regalato il colpo Osimhen, è pronto a rilanciare la squadra con altri acquisti. Anche partendo da quel rinnovamento che, forse, è arrivato persino troppo tardi.