L'annuncio da Bergamo: "Contatti col Napoli, triplo affare in ballo oltre al futuro di Gollini"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Giambruno, giornalista di 7Gold da Bergamo: "Per il ritorno di Gollini al Napoli, la trattativa tra gli azzurri e l'Atalanta è molto viva. Il ragazzo è rimasto molto legato all'ambiente, ha già espresso la sua volontà di restare al Maradona. Le perplessità sul riscatto sono nate dalla cifra di 8 milioni di euro per il suo riscatto, una cifra fin troppo alta per un calciatore ormai destinato a fare il secondo di Meret. Per questo credo che alla fine si troverà una soluzione intermedia, intorno ai 5 milioni di euro. L'Atalanta ha una bella patata bollente nel reparto portieri, tra le delusioni avute con Musso, l'addio di Sportiello ed il rientro di Carnesecchi. La sensazione è che Gasperini possa dargli una chance anche con la Dea.

Un'asse tra Napoli e Bergamo? L'Atalanta è bottega molto cara, ma gli azzurri hanno già espresso gradimento per Hojlund, per Scalvini e Koopmeiners. Scalvini è un classe 2003, la Dea lo valuta almeno 40 milioni di euro ed entrerà nella Nazionale maggiore a settembre. Koopmeiners è nel pieno della maturità, invece, e ha dimostrato di avere anche una doppia cifra di gol nei suoi piedi. L'Atalanta è una delle poche squadre, come il Napoli, ad avere il bilancio a posto, quindi non si farà prendere dal collo sul mercato".