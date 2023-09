L'annuncio di Ceccarini: "Osimhen resterà a lungo a Napoli! Intesa sul rinnovo già c'è"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: "Gli accordi per il rinnovo di Osimhen sono stati presi, poi i contratti del Napoli sono sempre complicati e pieni zeppi di clausole. In linea di massima, l'intesa c'è: poi la notizia vera è che il nigeriano resta e resterà al Napoli ancora a lungo. Poi il rinnovo, certo, non esclude a priori la partenza il prossimo anno. Difatti Osimhen è un punto di forza importante