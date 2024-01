L'annuncio di De Maggio: "Entro venerdì Samardzic sarà del Napoli!"

Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Lo ha riferito Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli

Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Lo ha riferito Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, che ha annunciato in apertura di Radio Goal l'imminente colpo da parte del club di De Laurentiis: "Il Napoli già domani potrebbe chiudere l'affare con l'Udinese, al massimo nella giornata di venerdì si chiude. Mi risulta che siamo ai dettagli, Samardzic entro domani sarà un nuovo giocatore del Napoli. Non ci sono spiragli per la Lazio".