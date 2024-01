L'annuncio di Sky: "Sarà mercato come nel 2020. Arriveranno quattro acquisti"

All'indomani del pari col Monza, da Napoli il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli

All'indomani del pari col Monza, da Napoli il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli che come anticipato da De Laurentiis sarà caratterizzato da diversi acquisti.

"La campagna acquisti invernale sarà simile a quella del 2020 dopo l'esonero di Ancelotti. Non una rivoluzione ma qualcosa di molto simile. Arriveranno almeno quattro giocatori, tre sicuri: due difensori, un esterno destro come alternativa a Di Lorenzo, uno tra Mazzocchi e Faraoni, e poi un centrocampista. Højbjerg è un profilo giusto per la mediana".