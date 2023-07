L'apertura di Osimhen: resta viva l'ipotesi di un rinnovo 'ponte' con clausola

Sono già giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen. Impegnato in questa fase prevalentemente per la sostituzione di Kim

Sono già giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen. Impegnato in questa fase prevalentemente per la sostituzione di Kim, il Napoli è comunque in attesa di un secondo aggiornamento con l'agente del nigeriano perché la permanenza o l'addio del capocannoniere del campionato - in particolare alle cifre fuori mercato impostate da De Laurentiis - può cambiare totalmente il mercato estivo. Se non dovessero esserci offerte all'altezza per il cartellino o magari non proprio dal club dei sogni per Osimhen, la soluzione più accreditata resta il rinnovo - almeno di un anno, vista la scadenza 2025 - eventualmente anche con una clausola rescissoria perché il Napoli difficilmente potrà spingersi molto oltre la prima proposta d'adeguamento intorno ai 7mln di euro.

L'apertura di Osimhen

E dalla Nigeria, dove Osimhen sta trascorrendo gran parte delle sue vacanze con gli amici di sempre, sono arrivate dichiarazioni importanti. Non proprio quelle di chi punta ad andare via ad ogni costo: "Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi al mondo, la Serie A, e l'ho fatto con una società e con delle persone che apprezzano ogni piccola cosa che fai per loro. Sono orgoglioso di essere Campione d'Italia, per me è una cosa enorme. Lo Scudetto è stato il mio primo titolo. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione per vincerne ancora". Ma non solo: "Non ho mai visto una città così pazza per il calcio. Hanno un amore incredibile per tutti i giocatori, ovunque vada vengo rispettato. Vengo anche idolatrato da qualcuno che indossa la replica della mia maschera. E per me non c'è posto migliore. Sono così felice di aver fatto questa scelta. Raggiungere questo tipo di grandezza è un qualcosa che mi farà sempre sorridere, per sempre", le parole di Osimhen che in questi giorni dovrà fare il punto col suo rappresentante. Il Napoli ha fretta, vuole capire al più presto i margini per una permanenza per impostare il mercato estivo.