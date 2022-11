L'Arabia tenta Cristiano Ronaldo: triennale da 75mln di dollari dall'Al-Nassr

Non si placano le sirene dall'Arabia per Cristiano Ronaldo.

Non si placano le sirene dall'Arabia per Cristiano Ronaldo. Secondo CBS Sports, il colosso saudita Al-Nassr sarebbe in forte pressing sul portoghese, che ha di recente rescisso il suo contratto con il Manchester United. L'emittente, che cita fonti vicine al club, riferisce di un'offerta triennale da circa 75 milioni di dollari l'anno, che consentirebbe a CR7 di giocare fino a 40 anni. La priorità dell'ex Juventus resta quella di trasferirsi in un grande club europeo, ma da parte sua non sarebbe ancora arrivata una chiusura totale a soluzioni più "esotiche".