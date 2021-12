L'armata dei parametri zero: anche Insigne tra le 11 occasioni in Serie A

L'armata di parametri zero è pronta a invadere e cambiare il panorama italiano già a breve, a gennaio 2022. Ancora pochi giorni e il quadro sarà più completo quando gli atleti in scadenza potranno già prendere accordi formali con altre squadre. In queste settimane c’è chi potrebbe cambiare idea e accettare offerte di rinnovo, altri invece hanno già scientemente deciso di cambiare aria perché allettati da proposte economiche migliori. Il mercato italiano, e non solo, è così ricco di occasioni che coglierne un paio potrebbe cambiare quasi totalmente il voto di una big, basti pensare a casi scottanti come quelli di Dybala, Kessiè o Insigne. Ma andiamo ad analizzare gli 11 profili più importanti:

1) Franck Kessiè (Milan) - Il centrocampi ivoriano è stato uno dei migliori calciatori della scorsa stagione e il rinnovo con il Milan, che sembrava vicinissimo in estate, non è mai stato così lontano come adesso. L'agente del calciatore e Maldini hanno trattato a lungo ma la distanza tra le pretese dell'ex Atalanta e la società rossonera sembra essere troppo ampia per essere rimarginata.

2) Paulo Dybala (Juventus) - Dopo essere stato praticamente annunciato da Nedved, il rinnovo della Joya bianconera si è improvvisamente complicato, forse per l'ennesimo infortunio subito dall'attaccante argentino, che negli ultimi giorni ha anche dovuto raccogliere le pesanti dichiarazioni di Arrivabene nei suoi confronti. Ad oggi le parti sembrano distanti, ma tutto può cambiare nel giro di poche settimane.

3) Lorenzo Insigne (Napoli) - A differenza di Kessiè e Dybala l'attaccante campione d'Europa non è mai stato vicino al rinnovo con il Napoli: continua ad essere capitano e protagonista in campo, ma le proposte di Inter e Toronto lo fanno vacillare, al punto che al momento l'ipotesi che possa restare in azzurro sono davvero poche.

4) Marcelo Brozovic (Inter) - A differenza dei primi tre, il regista croato è vicino a trovare un accordo con la sua società per rimanere nerazzurro: troppo importante nelle dinamiche del gioco di Simone Inzaghi per perderlo sul più bello. Per il rinnovo contrattuale dovrebbe essere questione di giorni.

5) Andrea Belotti (Torino) - Cairo ha dichiarato in tempo non sospetti che il Gallo ritiene conclusa la propria esperienza in granata. Dopo aver vinto con la Nazionale, il centravanti vuole mettersi alla prova ad alto livello anche con il club e le due squadre di Milano sembrano essere le più interessate ad un profilo come il suo.

6) Alessio Romagnoli (Milan) - Tornato ad essere titolare inamovibile dopo il ko a Kajer, il capitano rossonero sembra essere il calciatore con le idee più chiare in merito al proprio futuro tra quelli in scadenza. Vorrebbe rimanere con Pioli, da capire se Raiola riuscirà a trovare l'accordo con Maldini e Massara.

7) Luiz Felipe (Lazio) - Il brasiliano, in predicato di vestire anche l'azzurro della Nazionale di Mancini, è uno dei difensori emergenti del campionato italiano ed è lecito aspettarsi una sorta di asta a giugno, quando scadrà il suo accordo con la Lazio. Ma Lotito non ha ancora rinunciato alle speranze di trattenerlo.

8) Juan Cuadrado (Juventus) - L'accordo sembra esserci da mesi, ma l'annuncio tarda ad arrivare: il colombiano è stato, ed è tutt'ora, un calciatore chiave per la squadra di Allegri e sarebbe molto sorprendente vederlo con un'altra maglia a partire dal prossimo giugno.

9) Federico Bernardeschi (Juventus) - Le parole del suo nuovo agente Federico Pastorello hanno fatto capire che l'intenzione del calciatore è rimanere in bianconero, dove ha ritrovato un tecnico che crede fortemente in lui come Allegri. Serve però trovare l'accordo economico tra le parti.

10) Ivan Perisic (Inter) - Come per Brozovic, le prestazioni in campo del croato hanno fatto pendere la bilancia decisionale dell'Inter nella sua direzione: per il rinnovo contrattuale sembra essere questione di tempo, la volontà di continuare insieme è infatti condivisa da ambo le parti.

11) Adam Marusic (Lazio) - Più volte annunciato dalla stampa, il rinnovo di contratto del serbo non è mai stato ufficializzato. Da capire se dietro ci siano titubanze del club o i soliti tempi molto dilatati della gestione Lotito: la volontà di Marusic non è mai stata in dubbio.