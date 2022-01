L’arrivo di Tuanzebe esclude Mandava: non c'è slot extracomunitario

L'approdo di Axel Tuanzebe al Napoli - 800 mila euro per il prestito e 20 milioni per il riscatto- sarà ufficiale nel giro di qualche giorno. Non ci sono problemi per il difensore che verrà probabilmente verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Il suo arrivo - come riportato da Tuttomercatoweb.com - esclude quello di Reinildo Mandava, visto che non c'è lo spazio per uno slot da extracomunitario. Il giocatore mozambicano del Lille continua a essere nel mirino per giugno, quando sarà in scadenza con il Lille.