L'Arsenal mette alla porta Ozil: sta cercando di venderlo per finanziare il mercato

Dopo non essere riuscito a centrare la qualificazione in Champions League, l'Arsenal potrebbe essere costretto a fare qualche cessione per finanziare il mercato estivo. Secondo quanto riporta il The Sun infatti i Gunners stanno cercando in tutti i modi di cedere Mesut Ozil, giocatore che ha un ingaggio importante e potrebbe permettere alla squadra di londinese di guadagnare una buona cifra dal suo cartellino.