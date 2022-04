L’Arsenal si tira fuori dalla corsa ad Osimhen? Dalla Spagna: “Arteta vuole Jovic del Real”

Se si dovesse concretizzare l’affare il club inglese si tirerebbe fuori dalla corsa ad Osimhen, accostato anche ai Gunners nelle scorse settimane.

Luka Jovic è da diverso tempo fuori dai piani del Real Madrid e comincia a guardarsi intorno in vista della prossima stagione. L'attaccante serbo vuole tornare protagonista anche in chiave Mondiale e accetterebbe di buon grado un trasferimento, in particolare in Premier League. Come riportano vari media spagnoli, Mikel Arteta avrebbe chiesto alla dirigenza dell'Arsenal di ingaggiare l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte. Jovic arrivò al Real nell'estate del 2019 per 63 milioni di euro ma oggi ne vale molti di meno: i Gunners potrebbero investire solo 20 milioni, mentre gli spagnoli risparmierebbero sull'ingaggio (9 milioni lordi a stagione). Se si dovesse concretizzare l’affare il club inglese si tirerebbe fuori dalla corsa ad Osimhen, accostato anche ai Gunners nelle scorse settimane.