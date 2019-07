L'assalto del PSG ad Allan è solo un ricordo: dopo Herrera ecco Gueye per 30mln, domani le visite

Il Napoli potrà contare su Allan per la prossima stagione. La permanenza del brasiliano era già data per fatta, ma ora si può avere la certezza della ritirata del PSG. I media francesi hanno infatti riferito che il club parigino ha chiuso per Idrissa Gueye, centrocampista dell'Everton già nel mirino a gennaio. L'affare è andato in porto per 30mln di euro più bonus ed il giocatore domani effettuerà le visite mediche. Nello stesso ruolo il PSG è già intervenuto ingaggiando Ander Herrera.