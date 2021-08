L’Atalanta fa sul serio per Amrabat: è l'alternativa a Thorsby della Sampdoria

Morten Thorsby o Sofyan Amrabat. L'Atalanta cerca un rinforzo per il centrocampo di mister Gasperini e, come riporta Sky Sport, l'alternativa al mediano della Sampdoria oggi sarebbe proprio l'ex Verona in forza alla Fiorentina. La Dea fa sul serio per il marocchino, nonostante le resistenze del presidente viola Rocco Commisso.