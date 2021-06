L'Atalanta vuole Ospina, ma nessuna accelerata: come il Napoli, deve prima vendere

L'Atalanta è a caccia di un portiere, ma prima deve dismettere Pierluigi Gollini. Alla Dea piace Juan Musso, così come David Ospina del Napoli. Ma, stando a quanto riportato da Tuttosport, non trovano conferma le voci relative ad un'accelerata per l'estremo difensore colombiano, in uscita dal club azzurro. Prima di vendere Gollini, gli orobici non possono affondare il colpo.