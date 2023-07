L'Avellino guarda a Napoli: sondaggio per il portiere della Primavera Boffelli

Gli irpini hanno condotto un sondaggio con i partenopei per Valerio Boffelli, classe 2004, titolare in Primavera 1

L'Avellino guarda a Napoli per potenziare la propria porta: secondo quanto raccolto da TuttoC.com, gli irpini hanno condotto un sondaggio con i partenopei per Valerio Boffelli, classe 2004, titolare in Primavera 1 e convocato in questi anni dal club azzurro sia in Europa League che in Champions League.