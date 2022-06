L'azzurrino Baietti brilla col Giugliano ed è pronto per la C: nuovo prestito, tutti i club interessati

Grande protagonista nella promozione in Serie C del Giugliano, per Francesco Baietti le attenzioni aumentano sempre di più. Stando a notiziariocalcio.com, gli estimatori del portiere, inclusi i campani che vorrebbero riaverlo in prestito dal Napoli, sono tanti. Tra questi il Cesena in C e Arezzo, Casertana, Torres, Nocerina e Brindisi in D.