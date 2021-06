L'azzurrino Prezioso può tornare in Serie C: sondaggio del Palermo

Si muove il mercato intorno a Mario Prezioso, centrocampista di proprietà del Napoli reduce da una positiva annata in prestito al Modena con all’attivo 33 presenze e due reti agli ordini di mister Mignani. Il buon percorso in gialloblu accende i riflettori sul classe ‘96 che adesso potrebbe ripartire da una nuova esperienza in terza serie. A sondare il terreno è infatti il Palermo, voglioso di ripartire da protagonista dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. A riportarlo è TuttoC.com.