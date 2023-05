L'azzurrino Vergara brilla a Vercelli: Napoli soddisfatto, ecco cosa farà in estate

A soli vent'anni, compiuti lo scorso gennaio, Vergara è pronto già per un salto da protagonista in cadetteria.

TuttoNapoli.net

Trentaquattro presenze in stagione con la Pro Vercelli, Antonio Vergara si è confermato come uno tra i migliori prodotti degli ultimi anni del settore giovanile del Napoli. Nato e cresciuto nella cantera degli azzurri, il centrocampista offensivo classe 2003 di Frattaminore è stato assoluto protagonista alla prima stagione tra i professionisti.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Napoli è rimasto profondamente soddisfatto dalla sua stagione: inizierà così l'estate in prima squadra con gli azzurri e poi gli uomini mercato troveranno per lui una sistemazione in prestito in B. A soli vent'anni, compiuti lo scorso gennaio, Vergara è pronto già per un salto da protagonista in cadetteria.