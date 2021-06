L'azzurrino Zanoli può salire di categoria: dopo il Legnano, ipotesi Vicenza

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in Serie B piace al Vicenza, mentre in Serie C viene seguito da Pro Vercelli e Alessandria.

TuttoNapoli.net Dopo una stagione da protagonista con la maglia del Legnago Salus Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000 di proprietà del Napoli potrebbe salire di categoria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in Serie B piace al Vicenza, mentre in Serie C viene seguito da Pro Vercelli e Alessandria.