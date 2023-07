L’azzurro Labriola lascia Napoli a titolo definitivo: c’è l’accordo con un club campano

Classe 2001, Labriola ha disputato le ultime due stagioni in prestito al Taranto

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Colpo a centrocampo per il Giugliano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC, i campani hanno raggiunto l'accordo con il Napoli per l'arrivo, a titolo definitivo, di Valerio Labriola. Classe 2001, Labriola ha disputato le ultime due stagioni in prestito al Taranto (66 presenze e un gol) e firmerà un contratto fino al 2025.