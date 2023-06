L’effetto domino che coinvolge il Napoli: Hernandez verso il PSG spinge Kim al Bayern

Il Bayern Monaco sostituirà Lucas Hernandez con Kim Min-jae versando i 50 milioni della clausola rescissoria.

Lucas Hernandez ha deciso che vuole trasferirsi al PSG. A riferirlo è As, che fa sapere che le trattative tra il giocatore, il Bayern e il club parigino sono in fase avanzata e c’è ottimismo per la fumata bianca. Questa operazione coinvolge anche il Napoli, dato che il Bayern Monaco sostituirà Lucas Hernandez con Kim Min-jae pagando i 50 milioni della clausola rescissoria.