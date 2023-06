L’Empoli spinge per Caprile: può arrivare in prestito via Napoli ma concorrenza non manca

Il 30 giugno si avvicina e fra i giocatori che lasceranno l'Empoli a parametro zero ci sono Mattia Destro e Samir Ujkani

Il 30 giugno si avvicina e fra i giocatori che lasceranno l'Empoli a parametro zero ci sono Mattia Destro e Samir Ujkani: se l'attaccante lascerà senza aver lasciato particolari tracce, per il portiere il destino non è ancora segnato visto che la società azzurra continuerà a parlare di un eventuale nuovo contratto a seconda di quelle che saranno le valutazioni sul giovane Stubljar.

L'altro portiere in rosa, Perisan, è invece destinato a restare in azzurro come vice di quello che sarà il sostituto di Guglielmo Vicario: l'Empoli spinge per Caprile del Bari, che potrebbe arrivare in prestito via Napoli, ma la concorrenza non manca. Lo scrive TMW.