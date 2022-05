L'Empoli vuole riscattare Luperto, Gazzetta: ecco quanto dovrà versare al Napoli

A Empoli c’è ancora da sciogliere il doppio nodo non banale dell’allenatore e del direttore sportivo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Empoli c’è ancora da sciogliere il doppio nodo non banale dell’allenatore e del direttore sportivo. Per Accardi però la permanenza sembra più possibile di quella di Andreazzoli, scrive la Gazzetta dello Sport che parla anche del riscatto di Sebastiano Luperto dal Napoli: "Intorno ai 4 milioni l’investimento per trattenerlo a titolo definitivo e la società vuole che diventi una delle colonne difensive, a prescindere dall’allenatore".