L'entourage di Oyarzabal svela "Nel 2017 contatto col Napoli, ma la trattativa non andò avanti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente Fifa, Francesco Di Frisco, collaboratore dell’agenzia che gestisce Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad: "Quest'anno Mikel ha avuto un Inizio molto importante, anche la scorsa stagione aveva fatto in totale 11 gol e 12 assist. E' ancora giovane e può ancora crescere, spero che farà molto bene anche contro il Napoli.

Interesse Napoli di qualche anno fa? E’ stato maggio 2017, stavamo in contatto col Napoli, il club azzurro ha provato a prendere il ragazzo, ma la trattativa è rimasta tra noi, infatti le due società non hanno mai trattato. Mi sarebbe piaciuto vederlo giocare in Italia, non è successo finora non sapremo se accadrà in futuro".