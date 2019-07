L'Equipe - Doppia trattativa col Lille: oltre a Pèpè piace il '99 Leao, ma c'è tanta concorrenza

In Francia ne sono certi: il Napoli col Lille sta trattando anche Leao, non solo Pèpè. Doppio obiettivo, dunque, per la società azzurra. Sappiamo tutto dell'ivoriano classe '98, per cui il Lille ha chiesto 80 milioni di euro. Ma la novità è rappresentata dall'attaccante portoghese classe 1999 autore di 8 gol nell'ultimo campionato ma in 24 presenze. La concorrenza, però, è tanta, così come le valutazioni di cartellino.