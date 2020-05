L'Equipe - Il Psg vuole Koulibaly: dopo Cavani e Lavezzi nuovo contatto Leonardo-ADL

Per i primi due c'era una clausola, stavolta bisogna trattare: lo vuole fare, il Psg, perché Kalidou Koulibaly interessa davvero, è il giocatore scelto per sostituire Thiago Silva che saluterà a fine stagione. Dopo Cavani e Lavezzi, i francesi vorrebbero anche il difensore senegalese. L'Equipe dalla Francia riporta anche la richiesta di De Laurentiis, 100 milioni, ritenuta troppo alta da Leonardo, già abituato a confrontarsi col presidente del Napoli. Lo farà anche stavolta, dopo averlo fatto per i due attaccanti, ma ora non per informazioni sulla clausola o per comunicare la volontà di coprirla, ma per trattare, per arrivare a uno sconto.