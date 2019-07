L'Equipe - Lille ha l'accordo col Napoli e altri tre club: sceglie Pépé, non solo in base ai soldi

"Per Pépé abbiamo ricevuto offerte da 4 grandi club che ci soddisfano economicamente". Lo ha detto Gerard Lopez, presidente del Lille, parlando ai microfoni di Tuttosport. Dichiarazioni dopo le quali non ha fatto in tempo a partire il classico toto nomi per individuare l'identità di queste società perché l'Equipe ha svelato che si tratta di Napoli, Inter, Arsenal e Liverpool. I magnifici 4 hanno messo sul piatto 80 milioni di euro, cifra che potrebbero offrire anche Atletico Madrid e Manchester United ma solo in seguito alle cessioni.



DECIDE LUI - Ora resta da vedere cosa vuole veramente il giocatore - si legge sul quotidiano transalpino - considerando che i progetti sportivi ed economici sono molto diversi. In tal senso, di recente, l'agente del classe '95 ha assicurato che non è solo una questione di soldi e che il suo assistito sceglierà il club in cui avrà le migliori possibilità di giocare per continuare la sua maturazione.