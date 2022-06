L'esempio del Barcellona che in Italia ignorano: riduzione ingaggi, si parte dai capitani

Il Barcellona è alle prese col tetto salariale della Liga per poter tesserare nuovi giocatori e quindi procederà a rinegoziare alcuni accordi.

Il Barcellona è alle prese col tetto salariale della Liga per poter tesserare nuovi giocatori e quindi procederà a rinegoziare alcuni accordi. Secondo il Mundo Deportivo, non ci sarà un taglio generale ma si procederà caso per caso: si partirà dai tre capitani Busquets, Piqué ed Alba. Nonostante abbiano già firmato delle riduzioni, hanno i contratti più alti in organico e sono lontani dall'attuale situazione di crisi. Servirà anche un loro sforzo per permettere al Barça di fare nuovi acquisti, altrimenti anche la loro permanenza potrà diventare dubbia. In attesa ci sono Lewandowski, Kessié e Christensen.