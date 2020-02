L'esperto di calcio brasiliano: "Al Napoli consigliai Lodi, oggi il terzino è in Nazionale"

Sabatino Durante parla a Marte Sport Live svelando un retroscena di mercato: “Al Napoli, ma non solo, consigliai Renan Lodi, terzino che adesso è diventato un nazionale brasiliano. Solo Andrea Berta dell’Atletico Madrid ci ha creduto, in Italia non lo ha fatto nessuno. Adesso ci sarebbe un giovane terzino dell’Ecuador. E’ un giocatore fantastico, ma ci vuole coraggio nell’acquistarlo. Gattuso? Non ho ancora parlato con Rino, ma mi sembra stia facendo bene. Nel calcio non conta il bel gioco. Bisogna vincere e il Napoli è su questa strada. Contro il Lecce per venticinque minuti ha fatto benissimo, purtroppo ha mancato la mancanza di gol. Il centravanti ha sbagliato un paio di occasioni facili”.