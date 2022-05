L'estate decisiva per Koulibaly: rinnovo o addio. Ci sono due big europee

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli e dedica spazio anche a quella che sarà l'estate di Kalidou Koulibaly

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli e dedica spazio anche a quella che sarà l'estate di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è seguito da tempo dal Barcellona ma bisognerà capire se poi arriverà l'offerta giusta al club di Aurelio De Laurentiis visto che i catalani non godono di troppa salute nei conti. Koulibaly è seguito anche dal Chelsea: è in scadenza 2023 e quest'estate per lui sarà decisiva per il rinnovo o per un'eventuale partenza. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.