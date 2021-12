L'Everton offre Digne al Napoli, il terzino non è più nei piani di Benitez: i dettagli

Lucas Digne potrebbe essere un'idea per la fascia sinistra del Napoli nella sessione di mercato di gennaio. A riferire su Twitter le ultime sull'ex Roma è stato Nicolo Schira, giornalista esperto di mercato: "Lucas Digne può lasciare l’Everton a gennaio: non è più nei piani di Rafa Benitez dopo l’arrivo di Mykolenko. Il terzino sinistro francese è stato offerto a Inter e Napoli negli ultimi giorni".

Lucas #Digne can leave #Everton in January: he is not in Rafa #Benitez's plans after #Mykolenko's signing. The french left fullback has been offered to #Inter and #Napoli in the last days. #transfers #EFC