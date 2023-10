L'ex azzurro Fabian medita l'addio al PSG a gennaio: Juve interessata al prestito

La principale concorrente della Juve nella corsa a Fabian Ruiz - si legge - oggi è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Dalla Spagna arrivano ulteriori indiscrezioni sull'interesse della Juventus per Fabian Ruiz. A detta del portale Fichajes.com, il centrocampista spagnolo starebbe pensando di tornare in Italia dopo non essere riuscito a imporsi al Paris Saint-Germain. Poco protagonista nelle gerarchie di mister Luis Enrique, l'ex Napoli piace ai bianconeri nell'ottica di un eventuale prestito a gennaio.

La principale concorrente della Juve nella corsa a Fabian Ruiz - si legge - oggi è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.